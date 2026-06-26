SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DRAJER, Saúl, Dr. - Lo despiden con mucho amor sus hijas: Marina, Natalia y Julieta, sus yernos, nietos y nietas, hermano, familiares y amigos. Saldremos el 26-6 hacia el cementerio de La Tablada desde Loyola 1139, CABA, a las 9.

✡ DRAJER, Saúl. - Silvia y Hugo Sigman acompañan con mucho cariño a Shaie y a toda la familia Drajer. Saúl, cinco años mayor que nosotros, fue un faro intelectual en el inicio de nuestra adolescencia y probablemente, sin él saberlo, mucho influyó en nuestras vidas. Lo recordaremos.

Avisos fúnebres

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