SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ DUMAS, Federico José. - Elaine y Horacio Gaviña, hijos y nietos, acompañan a María Josefina y su familia en este momento, con la certeza que Federico está al lado de la Mater. Nuestros cariños y oraciones.

Avisos fúnebres

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