LA NACION

DUMAS, Federico José

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DUMAS, Federico José. - Atilio Dell’Oro Maini y Victoria López Alfaro acompañan con mucho cariño a Juan, Susana y a Jose y a toda su querida familia.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Yanina Latorre reveló lo que la mamá de Messi le respondió a Florencia Peña tras sus disculpas públicas
    1

    Yanina Latorre reveló lo que la mamá de Lionel Messi le respondió a Florencia Peña tras sus disculpas públicas

  2. Resultado de Paraguay vs. Turquía: quién ganó el partido del Mundial 2026
    2

    Resultado de Paraguay vs. Turquía: quién ganó el partido del Mundial 2026

  3. Brasil creó un festín en 45 minutos con Vinicius... y perdió a una figura que puede costarle caro
    3

    Mundial 2026: Brasil goleó a Haití con un primer tiempo implacable, pero aún no alcanza para sentirse candidato

  4. Flor Peña apuntó contra Occhiato y habló sobre el mensaje que recibió de la mamá de Messi
    4

    Florencia Peña apuntó contra Nicolás Occhiato y habló sobre el mensaje que recibió de Celia, la mamá de Messi: “Respiré”