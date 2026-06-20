1
DUMAS, Federico José
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ DUMAS, Federico José. - Atilio Dell’Oro Maini y Victoria López Alfaro acompañan con mucho cariño a Juan, Susana y a Jose y a toda su querida familia.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Resultado de Paraguay vs. Turquía: quién ganó el partido del Mundial 2026
- 3
Mundial 2026: Brasil goleó a Haití con un primer tiempo implacable, pero aún no alcanza para sentirse candidato
- 4
Florencia Peña apuntó contra Nicolás Occhiato y habló sobre el mensaje que recibió de Celia, la mamá de Messi: “Respiré”