LA NACION

DUMAS, Federico

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

DUMAS, Federico. - Su hermano Juan y su mujer Susana Dell¨ Oro Maini, sus hijos y nietos lo despiden con mucho cariño y acompañan a Jose y a toda su tan querida familia.

DUMAS, Federico, q.e.p.d. - Alejandro Ayerza y Magdalena Dell’Oro Maini, junto con Alex, Matías y Marcos acompañamos a Juan, Susana, sus hijos Juan, Agustina, María, Martin y Mechi y a Jose con todo cariño.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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