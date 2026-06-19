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DUMAS, Federico
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ DUMAS, Federico. - Su hermano Juan y su mujer Susana Dell¨ Oro Maini, sus hijos y nietos lo despiden con mucho cariño y acompañan a Jose y a toda su tan querida familia.
✝ DUMAS, Federico, q.e.p.d. - Alejandro Ayerza y Magdalena Dell’Oro Maini, junto con Alex, Matías y Marcos acompañamos a Juan, Susana, sus hijos Juan, Agustina, María, Martin y Mechi y a Jose con todo cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
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