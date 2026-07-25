LA NACION

ECHECHIQUIA, Ramón

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ECHECHIQUIA, Ramón. - El cielo está de fiesta, llegó Ramón. Pablo, Sarina y las Gowlands (as.).

ECHECHIQUIA, Ramón. - Horacio Cook y sus hijos Lucas y Clara despiden a su amigo y acompañan a su familia en este doloroso momento.

ECHECHIQUÍA, Ramón, q.e.p.d. - Teresa y Handy Dodero lo despedimos con enorme tristeza, acompañamos a la familia y rogamos una oración.

ECHECHIQUIA, Ramón, q.e.p.d. - El directorio, personal y agencias representantes de Saenz Valiente Bullrich y Cía. S.A. lamentan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a la familia en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.

ECHECHIQUIA, Ramón, q.e.p.d. - Pablo y Alberto Brescia despiden a su querido amigo y acompañan a su familia en este triste momento.

ECHECHIQUÍA, Ramón, q.e.p.d., falleció el 24-7-2026. - Raúl M. Lissarrague, sus hijos Raúl, Santiago y Gonzalo, y sus familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su entrañable amigo. Lo despiden con inmenso cariño, agradecidos por su hombría de bien, su permanente sentido del humor y el profundo culto que hizo de la amistad a lo largo de toda su vida. Su recuerdo permanecerá para siempre en quienes tuvieron el privilegio de conocerlo. Acompañan con afecto a sus hijos y elevan una oración por el eterno descanso de su alma.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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