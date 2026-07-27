SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ECHECHIQUIA, Ramón. - Despedimos con inmensa tristeza al querido Ramón, gran amigo, y mejor persona. Eduardo Escasany y Helena.

✝ ECHECHIQUIA, Ramón. - Jorge, María Marta Ravier y familia, despiden a su querido amigo y acompañan a su familia en este triste momento.

✝ ECHECHIQUIA, Ramón, q.e.p.d., falleció el 24-7-2026. - Sus amigos de la mesa del Tenis Club Argentino, despedimos con profunda tristeza al querido Ramón y acompañamos a su familia, agradeciendo una oración por su eterno descanso. Pablo Brescia, Eduardo Escasany, Alejandro Holmberg, Santiago García Calvo, Alex Laurence, Handy Dodero, Bicho Romani, Luis White, Juan Lavalle Cobo (a.), Carlos Gowland, Dicky Siri, Federico Oromí, Horacio Piñón, Guillermo Toré, Tobi Marino, Carlos Baron Supervielle, Alejandro Pirovano, Alberto Paz, Oscar Mancini, Teddy García Mansilla, Nicky Hauser, Mono Micelli, Tito Vázquez, Fernando Pecoraro y Guido Giudice.

ECHECHIQUIA, Ramón, q.e.p.d., falleció el 24-7-2026. - Sus amigos del concesionario del bar del TCA, Julio, Hugo, Mauricio, Gustavo, Miguel y Gabriel, despiden a Ramón con mucha tristeza.

Avisos fúnebres

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