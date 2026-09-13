SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ECHECHURI, Héctor, 10-9-2026. - Su hijo Mariano, su mujer Uchi y sus hijas Fati y Luis, Cande y Cucho y Memi y Mati agradecen los saludos de condolencias y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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