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ECHECHURI, Héctor
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ ECHECHURI, Héctor, 10-9-2026. - Su hijo Mariano, su mujer Uchi y sus hijas Fati y Luis, Cande y Cucho y Memi y Mati agradecen los saludos de condolencias y ruegan una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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