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ELBAUM, Luis Jorge

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ELBAUM, Luis Jorge (Chiche), Z.L., falleció el 15 de mayo de 2026. - Su mujer Eva, sus hijas Tamara, Gisela y Natali, sus yernos Javier, Alexis y Pablo y sus nietos Mateo, Milena, Serena, Federico, Andrés, Candela, Camila, Máximo y Santiago, lo despedimos con mucho amor y lo tendremos siempre en nuestros corazones. ¡Honraremos tu memoria para siempre!. Te amamos con toda el alma. Te despedimos hoy a las 11.30 en el Cementerio Israelita de Córdoba.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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