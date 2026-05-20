Así fue el choque que provocó la muerte de Kevin Martínez en Chascomús

Kevin Martínez, el adolescente de 15 años que fue salvajemente golpeado por un vecino cuando era atendido por personal médico después de haber sido víctima de un accidente de tránsito, sufrió fracturas múltiples en los huesos del cráneo.

Así lo determinó el informe preliminar de la autopsia. “La causa de muerte fue el accidente de tránsito, por más deleznable que parezca la acción del vecino que lo atacó a golpes. Al menos ese es el cuadro probatorio al momento”, dijo a LA NACION una calificada fuente judicial.

así fue el choque en Chascomús que terminó con la muerte de un adolescente

“La lesión más grave fue la fractura múltiple de los huesos del cráneo, que determina una lesión que debido a su magnitud resulta idónea para producir la muerte. En cuanto al mecanismo de producción, el mismo es compatible con el choque con o contra una superficie animada de velocidad y masa que bien pudo haberse provocado por el mencionado choque, siendo la intensidad del impacto importante para producir las fracturas craneales que tienen indudablemente origen en ese traumatismo en la zona”, se explicó en la autopsia, según pudo reconstruir LA NACION.

En las últimas horas se conoció una filmación de una cámara de seguridad que registró el incidente vial que derivó en la muerte de Martínez.

Todo sucedió el martes de la semana pasada en Quintana y Jacarandá, Chascomús. Kevin iba como acompañante de una moto Honda XR150 conducida por Sebastián M., de 17 años. El vehículo en el que circulaban los dos adolescentes chocó contra un Ford Ka manejado por una joven de 25 años.

Ni Kevin, ni el adolescente que manejaba la moto llevaban puesto el casco. Mientras Martínez era atendido por personal del Servicio de Atención Médica (SAME) y ante la presencia de personal de la Policía bonaerense, Leonardo Marzzelino, de 50 años, se acercó y comenzó a golpear al adolescente de forma salvaje. El ataque artero fue grabado por otra persona que estaba parada a pocos metros de distancia

“Los policías van a ser citados a prestar declaración indagatoria imputados por omisión de los deberes de funcionario público”, dijo a LA NACION una fuente judicial.

La investigación de la muerte de Martínez está a cargo de la fiscal Daniela Bertoletti Tramuja, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°9 de Chascomús, dependiente de la Fiscalía General de Dolores.

Marzzelino, el vecino que atacó a golpes a Martínez, había sido condenado hace un mes a la pena seis años y seis meses de prisión al ser contrado culpable del delito de abuso sexual. No estaba en prisión porque la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de Dolores fue apelado ante el Tribunal de Casación bonaeresne.

Fuentes judiciales explicaron que para que la situación, respecto de la implicancia de Marzzelino en el fallecimiento de Martínez cambie se debe esperar el resultado de un peritaje médico que determine si la acción del agresor “incrementó jurídicamente el riesgo de muerte”.

Es decir si las las trompadas agravaron el cuadro, aumentaron hemorragias, elevaron presión intracraneana, dificultaron asistencia y aceleraron el desenlace.

“Entonces se podría sostener la creación o incremento de un riesgo jurídicamente desaprobado que se realizó en el resultado Ahí sí podría discutirse una imputación por homicidio”, dijo a LA NACION una fuente judicial.