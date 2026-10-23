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EMERY, Miguel Ángel

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

EMERY, Miguel Ángel, q.e.p.d. 22-10-2026. - Su hija Cynthia y Fernando Botta, sus nietos Bauta, Vicky y Marito García Sotelo, Martina e Ignacio Terrera y sus bisnietos Silvestre y Azul, despiden a Papo con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria.

EMERY, Miguel Ángel, q.e.p.d., falleció el 22-10-2026. - Jorge Martín Salimei y Magdalena Constanza Bonta de Salimei participan con profundo dolor el fallecimiento de su abogado y amigo de tantos años y acompañan a su familia con muchísimo cariño en estos tristes momentos, rogando una oración en su memoria.

EMERY, Miguel Ángel, q.e.p.d., falleció el 22-10-2026. - CAPIF despide a quien fue un maestro y férreo defensor de los derechos de propiedad intelectual.

EMERY, Miguel Ángel, q.e.p.d. - Warner Chappell Music lamenta profundamente el fallecimiento de su valioso colaborador y abogado de la compañía, elevando una oración en su memoria y acompañando a su familia ante este doloroso momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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