ENRIQUEZ, Edelma

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ ENRIQUEZ de BUSSO, Edelma q.e.p.d., falleció el 10-3-2026. - La comisión directiva de CILFA y su presidente, Lic. Jorge Belluzzo, participan su fallecimiento y acompañan a Rodolfo y familia en este momento de dolor.

✝ ENRIQUEZ de BUSSO, Edelma, q.e.p.d., falleció el 10-3-2026. - Rubén Abete, secretario general de ALIFAR, participa su fallecimiento y acompaña con sincero afecto a Rodolfo y familia en su dolor.

✝ ENRIQUEZ de BUSSO, Edelma, q.e.p.d., falleció el 10-3-2026. - Eduardo Franciosi y todo el personal de CILFA lamentan su fallecimiento y acompañan con cariño a Rodolfo y familia en este difícil momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa