Diego Peretti fue sometido a una operación ambulatoria y le colocaron un stent

El actor Diego Peretti, de 63 años, fue sometido este jueves a una operación cardíaca en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA), donde le colocaron un stent. La intervención fue ambulatoria, programada y resultó exitosa.

Peretti ya se encuentra en su hogar recuperándose y en el caso de evolucionar favorablemente, retomaría su papel protagónico en la obra “El jefe del jefe” durante la próxima semana.

Según las primeras versiones, el actor se acercó al ICBA para un control de rutina. Pero los resultados no fueron los esperados y los médicos le recomendaron someterse a una angioplastía con el fin de evitar cualquier complicación futura.

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Por ese motivo, Peretti fue sometido a una intervención cardíaca donde le colocaron un stent: una práctica médica cotidiana que, en un caso de cardiopatía isquémica como el que presentó el actor de 63 años, permite establecer el flujo sanguíneo en una arteria coronaria afectada.

Luego de la breve intervención, el intérprete permaneció en observación durante unas horas y finalmente recibió el alta médica.

A partir del episodio clínico del actor, la productora de “El jefe del jefe” -obra que Peretti protagoniza junto a Federico D’Elía en el Paseo La Plaza- anunció que la suspensión es momentánea y que las entradas previamente adquiridas mantendrán su vigencia para la nuevas fechas.

Peretti, con LA NACION

A finales de 2025 y luego de debutar como director con La muerte de un comediante, Peretti fue entrevistado por LA NACION. En ese ida y vuelta el actor relató su experiencia filmando en Bruselas esa coproducción colectiva de Orsai Audiovisuales. Además, relató por qué eligió hablar de crisis existencial y bucear en sus inicios.

-Protagonizás, escribiste el guión, codirigís La muerte de un comediante. Es una coproducción con actores de varios países, estética de cómic, filmación en Bélgica. En tu primera película tiraste toda la carne al asador

-(Risas) No fue nada fácil. Nada. Pero me resultó muy agradable. Obviamente el cuerpo sufrió y tuve culebrilla.

-¿Durante la filmación tuviste culebrilla?

-Al principio de la preproducción en Bélgica. Con el frío que hacía me tenía que poner los jeans y era un desastre, pero tenía una adrenalina tan creativa, un grupo con tantas ganas de pasar a imágenes y a puesta en escena que aguantaba todo (risas). Llegaba de la filmación molido, pero cuando estás cansado y contento, no lo sufrís. Me acuerdo que, sobre todo en Bruselas, terminaba la jornada de trabajo y llegaba al departamento, miraba películas en inglés o en francés y me quedaba dormido. Y dormía como nunca. Sin insomnio. Cansado. Nos levantábamos a las 4 de la mañana porque era invierno y el día era corto, y teníamos que empezar a preparar el set de noche. El sol salía a las 8 y filmábamos hasta las 16, que ya era de noche otra vez. Teníamos que aprovechar cada rayo de luz. Lo recuerdo como algo muy, muy placentero. Fue en 2023 y estuvimos dos semanas de preproducción y tres semanas de filmación en Bruselas. Y en Buenos Aires tuvimos dos meses de preproducción y cuatro semanas de filmación.

-¿Cómo se dio trabajar con Orsai, de esta manera tan particular con pequeños productores asociados?

-Fue a partir de una iniciativa de Hernán Casciari, que es quien lidera Orsai y es su creador. Quisieron hacer contenidos audiovisuales que estuvieran completamente independientes del Estado o de los privados. Javier Beltramino, que es con quien codirijo la película, me buscó, me dijo que quería hacer una película independiente conmigo, que el tema fuera mío, pero lo hacíamos los dos. Me presentó a Hernán Casciari, que en ese momento no tenía la comunidad Orsai, y a Cristian Basilis, otro de los productores. A ellos les conté la idea que tenía.