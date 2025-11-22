LA NACION

ETCHEGOYEN ELÍA DE RETA, Susana

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

ETCHEGOYEN ELÍA de RETA, Susana, q.e.p.d. - Luis Alberto Erize y Mónica Gancia de Erize la despiden con inmensa tristeza y ruegan oraciones en su memoria.

ETCHEGOYEN ELÍA de RETA, Susana, q.e.p.d. - Diana Garrahan y Alberto Albamonte despedimos con profunda tristeza a nuestra querida amiga a la que no olvidaremos nunca.

ETCHEGOYEN ELÍA de RETA, Susana, q.e.p.d. - Fuiste referente de nuestra lindísima época. Chichi.

ETCHEGOYEN ELÍA de RETA, Susana, q.e.p.d., falleció el 20-11-2025. - Los socios, asociados y personal del Estudio Negri & Pueyrredon participamos con pena el fallecimiento de nuestra clienta y amiga de muchos años, agradecemos la confianza que nos dispensara y acompañamos a sus sobrinos en su dolor.

ETCHEGOYEN ELÍA de RETA, Susana. - Única. Cómo te voy a extrañar. Pincho Gutierrez.

ETCHEGOYEN ELÍA de RETA, Susana. - Susana Riva despide a su inolvidable, única y querida amiga.

ETCHEGOYEN ELÍA de RETA, Susana, q.e.p.d. - Gonzalo Bergadá Mugica y Teresa Calandra la despiden con muchísimo cariño y ruegan una oración en su memoria.

ETCHEGOYEN ELÍA de RETA, Susana, q.e.p.d., Guillerno Dourée despide con profunda tristeza a su querida amiga, ejemplo inigualable de elegancia, nobleza y calidez. Ruega oraciones en su memoria.

ETCHEGOYEN ELÍA de RETA, Susana, q.e.p.d. - Alejandro Cordero la despide con muchísima tristeza y agradece oraciones en su memoria.

ETCHEGOYEN ELÍA de RETA, Susana, q.e.p.d. - Roberto Laperche despide con mucha tristeza a su gran amiga Susana y acompaña con afecto a sus sobrinos.

Imágenes para fúnebres
Imágenes para fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Un posible “caballo de Troya” se esconde tras la algarabía de Milei
    1

    Un posible “caballo de Troya” se esconde tras la algarabía de Milei

  2. El megaevento detrás del récord de ocupación hotelera en la Ciudad que moverá US$50 millones
    2

    El megaevento detrás del récord de ocupación hotelera en la Ciudad que moverá US$50 millones

  3. Fue a hacerse un implante dental a una clínica en Belgrano y murió durante la cirugía
    3

    Fue a hacerse un implante dental a una clínica de Belgrano y murió durante la cirugía

  4. La controversial medida que busca reducir los accidentes de tránsito en la Argentina
    4

    La controversial medida que busca reducir los accidentes de tránsito en la Argentina y que ya se probó en el mundo

Cargando banners ...