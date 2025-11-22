SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† ETCHEGOYEN ELÍA de RETA, Susana, q.e.p.d. - Luis Alberto Erize y Mónica Gancia de Erize la despiden con inmensa tristeza y ruegan oraciones en su memoria.

† ETCHEGOYEN ELÍA de RETA, Susana, q.e.p.d. - Diana Garrahan y Alberto Albamonte despedimos con profunda tristeza a nuestra querida amiga a la que no olvidaremos nunca.

† ETCHEGOYEN ELÍA de RETA, Susana, q.e.p.d. - Fuiste referente de nuestra lindísima época. Chichi.

† ETCHEGOYEN ELÍA de RETA, Susana, q.e.p.d., falleció el 20-11-2025. - Los socios, asociados y personal del Estudio Negri & Pueyrredon participamos con pena el fallecimiento de nuestra clienta y amiga de muchos años, agradecemos la confianza que nos dispensara y acompañamos a sus sobrinos en su dolor.

ETCHEGOYEN ELÍA de RETA, Susana. - Única. Cómo te voy a extrañar. Pincho Gutierrez.

† ETCHEGOYEN ELÍA de RETA, Susana. - Susana Riva despide a su inolvidable, única y querida amiga.

† ETCHEGOYEN ELÍA de RETA, Susana, q.e.p.d. - Gonzalo Bergadá Mugica y Teresa Calandra la despiden con muchísimo cariño y ruegan una oración en su memoria.

† ETCHEGOYEN ELÍA de RETA, Susana, q.e.p.d., Guillerno Dourée despide con profunda tristeza a su querida amiga, ejemplo inigualable de elegancia, nobleza y calidez. Ruega oraciones en su memoria.

† ETCHEGOYEN ELÍA de RETA, Susana, q.e.p.d. - Alejandro Cordero la despide con muchísima tristeza y agradece oraciones en su memoria.

† ETCHEGOYEN ELÍA de RETA, Susana, q.e.p.d. - Roberto Laperche despide con mucha tristeza a su gran amiga Susana y acompaña con afecto a sus sobrinos.

