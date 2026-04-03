La primera respuesta de Rusia sobre la campaña de espionaje para desacreditar al gobierno de Milei

La Embajada de Rusia en la Argentina emitió este viernes un comunicado que fue la primera respuesta del país que comanda Vladimir Putin sobre la campaña de espionaje para desacreditar al gobierno de Javier Milei.

En las últimas horas, un consorcio de periodistas reveló que el Kremlin financió más de 250 artículos que se publicaron en medios argentinos como parte de una estrategia de desinformación contra la gestión libertaria. Sin embargo, desde Rusia hablaron de una “historia inflada artificialmente” y aseguraron que no hay “ni hechos ni pruebas” que respalden las “insinuaciones”.

Este viernes, Milei prometió llegar “hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los actores directos e indirectos” que participaron de esta campaña, a la que tildó como una “red de espionaje ilegal”. Tanto el Presidente como otros referentes libertarios aprovecharon para volver a denostar al periodismo.

En el “comentario” que hizo, la Embajada de Rusia en la Argentina afirmó: “Nos vimos obligados a prestar atención a la reciente publicación de una serie de los materiales antirrusos en los sitios web argentinos. Los ‘investigadores’ han reavivado una historia olvidada sobre una supuesta campaña de desinformación rusa, inflada artificialmente en junio de 2025. Como era de esperar, al igual que entonces, no se aportan hechos ni pruebas que respalden estas insinuaciones“.

Asimismo, refirieron que el 23 de junio de 2025 la Embajada ya había emitido un comentario “detallado” sobre este tema. “En esencia, no tenemos nada que añadir hoy. Lamentamos que las posturas ideológicas vuelven a imponerse al sentido común y que el deseo de enturbiar las relaciones bilaterales prevalece sobre la voluntad de desarrollarlas", finalizaron.

El comunicado de la Embajada de Rusia en la Argentina Captura

El Gobierno argentino respondió a Rusia que el caso se encuentra en manos de la Justicia argentina. El canciller Pablo Quirno remarcó que esa es la “instancia competente para su esclarecimiento y la determinación de las responsabilidades que pudieran corresponder, en el marco del pleno respeto al Estado de Derecho”.“El Gobierno argentino sigue el tema con atención y reafirma su compromiso con la transparencia y la legalidad”, agregó.

En relación con la comunicación emitida por la Embajada de Rusia en la República Argentina referida a campañas de desinformación, quiero destacar que los hechos mencionados se encuentran actualmente bajo análisis de la Justicia argentina, instancia competente para su… — Pablo Quirno (@pabloquirno) April 3, 2026

En junio del año pasado, el Gobierno -en voz del actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni- contó que había detectado a “un grupo de residentes rusos” en la Argentina que “estaría realizando tareas sospechosas a favor de intereses geopolíticos de Rusia en estrecha comunicación con argentinos”.

Ante eso, desde el Kremlin rechazaron las acusaciones y también presentaron una nota a la Cancillería para reclamar información sobre los presuntos implicados en una trama de espionaje.

“Las personas mencionadas no están registradas en la sección consular de la embajada. Hemos enviado una nota verbal al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina solicitando aclaraciones sobre su estatus legal (...). Lamentablemente, esta no es la primera oleada de una manía de espionaje relacionada con los intentos de los adversarios de nuestro país de perjudicar las relaciones ruso-argentinas”, dijeron en ese entonces desde la representación exterior.

En ese momento, Adorni planteó que los ciudadanos rusos integraban una entidad relacionada al gobierno de ese país, denominada La Compañía.

En las nuevas revelaciones periodísticas, basadas en una filtración de 76 documentos e informes de inteligencia rusos, se detectó que La Compañía desarrolló una campaña mediática y política para desacreditar al gobierno de Milei durante 2024.

Tal como contó LA NACION, la campaña de desprestigio consistió en una serie de maniobras de “guerra híbrida” dirigidas a cuestionar al Presidente y a su gobierno con la difusión de noticias verdaderas y falsas, fomentar divisiones internas dentro del oficialismo, apoyar a la oposición por diversos medios y alentar conflictos con países vecinos.

Asimismo, este grupo de espionaje hizo análisis de la situación militar-industrial argentina y de los recursos petrolíferos en la Antártida, montó una campaña para promover proyectos de ley contra la adhesión de la Argentina al Grupo de Contacto de Amigos de Ucrania y orquestó otro plan para apoyar a los candidatos de la oposición en las elecciones legislativas que se desarrollaron durante 2025.

El medio africano The Continent fue el que accedió a la filtración de documentos de inteligencia, que compartió con un consorcio de otros medios de investigación, que incluye a openDemocracy (Gran Bretaña), Dossier Center e iStories (Rusia), All Eyes on Wagner y Forbidden Stories (Francia), además de Filtraleaks, que lidera el periodista argentino Santiago O’Donnell.