SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ FACIO ZEBALLOS, Diego F. - Querido hermano te despedimos con tristeza pero consuelo, sabiendo que estás en la paz del Padre. Siempre en nuestros corazones. Claudia, Gabi, María José, Laura, Pablo y María.

Avisos fúnebres

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