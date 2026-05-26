1
FACIO ZEBALLOS, Diego F
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ FACIO ZEBALLOS, Diego F. - Querido hermano te despedimos con tristeza pero consuelo, sabiendo que estás en la paz del Padre. Siempre en nuestros corazones. Claudia, Gabi, María José, Laura, Pablo y María.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Polémica en el Senado por el veto de Karina Milei a una candidata a jueza por ser familiar de un periodista
- 3
La guerra en Medio Oriente le trajo a la Argentina exportaciones récord y una factura fiscal más cara
- 4
La despedida de Pep Guardiola de Manchester City, con un show que incluyó a Jordan: “Disfruta tu jubilación”