SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† FERNANDEZ, Jorge, falleció el 21 de diciembre. - Su esposa Beatriz Paz; sus hijos Laura y Bernardo, Claudio y Mónica; sus nietos Juan Martín, Tomás, Francisco, Lucas y Santiago, Micaela, Yoyi y Clara, su cuñada Ana María, su hermano Carlos y Mónica, lo despiden con mucho amor y gratitud. Rogamos oración por su alma para que esta Navidad la celebre eternamente.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa