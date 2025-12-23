LA NACION

FERNANDEZ, Jorge

FERNANDEZ, Jorge, falleció el 21 de diciembre. - Su esposa Beatriz Paz; sus hijos Laura y Bernardo, Claudio y Mónica; sus nietos Juan Martín, Tomás, Francisco, Lucas y Santiago, Micaela, Yoyi y Clara, su cuñada Ana María, su hermano Carlos y Mónica, lo despiden con mucho amor y gratitud. Rogamos oración por su alma para que esta Navidad la celebre eternamente.

