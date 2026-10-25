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FERNÁNDEZ, Juan Carlos
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
FERNÁNDEZ, Juan Carlos, q.e.p.d. falleció el 19-10-2026. - El Consorcio Sánchez de Bustamante 2169/73 lamenta profundamente la partida de su vecino y acompaña a su familia en este difícil momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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