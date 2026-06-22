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FERNÁNDEZ MOUJAN, Marcos

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

FERNÁNDEZ MOUJAN, Marcos, Ing., falleció el 19-6-2026. - Sus hijos Marcos, Pablo, Ana, Tere y Francisco, sus nietos y bisnietos y sus hijos políticos Héctor, Fernando y María, lo despedimos con amor.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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