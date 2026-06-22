SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ FERNÁNDEZ MOUJAN, Marcos, Ing., falleció el 19-6-2026. - Sus hijos Marcos, Pablo, Ana, Tere y Francisco, sus nietos y bisnietos y sus hijos políticos Héctor, Fernando y María, lo despedimos con amor.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa