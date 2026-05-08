SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ FERRARI, Amalia, q.e.p.d. - Sus primas Gloria y María Elena Berducq, sus sobrinos Juan, Agustina, Jorgelina y Flias. acompañan a Raquel y familia en este triste momento y ruegan oraciones en su memoria.

Avisos fúnebres

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