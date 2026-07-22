FINKELSTEIN, Julia,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ FINKELSTEIN de FIRBANK, Julia,, falleció el 20-7-2026. - Coco, despedimos con mucha pena a tu increíble compañera de vida y deseamos descanse en paz. Tus amigos Carlos S., Carlos C., Claudio, Gonzalo, Jorge P., Jorge R., Juan Carlos, Ricardo, y Salo, que te acompañan en tu triste momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa