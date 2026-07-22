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FINKELSTEIN, Julia,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ FINKELSTEIN de FIRBANK, Julia,, falleció el 20-7-2026. - Coco, despedimos con mucha pena a tu increíble compañera de vida y deseamos descanse en paz. Tus amigos Carlos S., Carlos C., Claudio, Gonzalo, Jorge P., Jorge R., Juan Carlos, Ricardo, y Salo, que te acompañan en tu triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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