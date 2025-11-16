LA NACION

FINSTERBUSCH, Alejandro

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

FINSTERBUSCH, Alejandro, q.e.p.d. - Victoria y Tony Goitisolo participan su fallecimiento y acompañan a Juan Diego y familia en este difícil momento, rogando una oración en su memoria.

FINSTERBUSCH, Alejandro, q.e.p.d. - Thomas y Federico G. Leonhardt, junto con Vickie y Mariel despiden con cariño a Axel y acompañan a su familia con mucho afecto.

FINSTERBUSCH, Alejandro, q.e.p.d. - Rodolfo y Graciela Dietl despiden con cariño a Axel y acompañan con mucho afecto a toda su familia.

FINSTERBUSCH, Alejandro, q.e.p.d., falleció el 14-11-2025. - KPMG lamenta profundamente el fallecimiento de Axel y acompaña a su familia en este difícil momento.

FINSTERBUSCH, Alejandro, q.e.p.d. - Celia Malcervelli de García y familia despiden con afecto a Axel y acompañan a sus familiares en este doloroso momento.

FINSTERBUSCH, Alejandro, q.e.p.d. - Ricardo Armando y el personal de Escribanía Armando despiden con cariño a Axel y ruega una oración en su memoria.

