Ex Potenciar Trabajo: cuál es el monto del Programa Acompañamiento Social en abril 2026
La única línea vigente mantiene la cifra de los últimos meses; cuál es la fecha de pago para los beneficiarios
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El Programa Acompañamiento Social (PAS) es la única línea que sigue en pie del popularmente conocido ex Potenciar Trabajo, ya que el Gobierno dio de baja a mediados de marzo al programa Volver al Trabajo, que estaba destinado a los trabajadores informales.
De esta manera, el Programa Acompañamiento Social es el único que aún se distribuye y que está dirigido a los sectores más vulnerables, mediante la acreditación de una suma fija de dinero.
En abril, el Programa Acompañamiento Social mantiene la cifra de $78.000, de acuerdo a la información provista por fuentes del Ministerio de Capital Humano a LA NACION.
Tal como ocurre mensualmente, el dinero se acredita en la cuenta de los beneficiarios el quinto día hábil del mes que, en esta ocasión, coincide con el jueves 9 de abril.
Monto y fecha de Acompañamiento Social en abril de 2026
- Programa Acompañamiento Social: $78.000
- Fecha de pago: jueves 9 de abril
El Programa de Acompañamiento Social incluye a aquellos grupos vulnerables por encontrarse en situaciones especiales relacionadas con la salud, la soledad y la seguridad financiera. Esta línea tiene como principal objetivo “mejorar las condiciones laborales y la calidad de vida de las familias, promoviendo su autonomía y desarrollando sus capacidades”.
Quiénes reciben el Programa de Acompañamiento Social
- Mujeres y hombres mayores de 50 años en condiciones de vulnerabilidad.
- Mujeres con cuatro hijos o más menores de 18 años.
Cómo saber si cobro el programa de Acompañamiento Social
Quienes deseen corroborar si les corresponde esta herramienta de asistencia estatal pueden hacerlo con un procedimiento sencillo y rápido. Para eso hay que:
- Ingresar al sitio Mi Argentina o a Mi ANSES.
- Ingresar el número de CUIL
- Tipear la Clave de Seguridad Social
- Seleccionar el apartado “Mis cobros”
- Corroborar las prestaciones señaladas para el mes en curso
Cuáles son las capacitaciones disponibles para los titulares de Acompañamiento Social
Los beneficiarios de Acompañamiento Social tienen acceso a distintas posibilidades de capacitación o asistencia para trámites como las que figuran a continuación:
- Talleres sobre educación, salud, nutrición y derechos.
- Capacitaciones para impulsar emprendimientos socio productivos.
- Asesoramiento para jubilarse.
- Ayuda económica o material para garantizar una nutrición adecuada.
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