SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ FITERMAN, Norah de, Z.L. - Isaac y Silvia Lisenberg, hijos y nietos abrazan con profundo pesar a la familia Fiterman.

✡ FITERMAN, Norah de. - Arnoldo e Isabel Listre la despiden con mucho cariño y acompañan a Fito y familia.

FITERMAN, Norah W. de. - Manuel Esnoz y Mila Tonconogy acompañan al querido Fito y Valeria en este momento.

✡ FITERMAN, Norah de. - Dany y Gaby Böhm acompañamos con tristeza la despedida de Norah, y abrazamos fuerte a Fito, a Valeria, Jorge y los chicos.

FITERMAN, Norah W. de. - Inés Asseo Tonconogy y sus hijos David, Mila, Gala y sus familias acompañan a los Fiterman con enorme cariño.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa