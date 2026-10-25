SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ FONTBONA, María Dolores, q.e.p.d., falleció el 23-10-2026. - Su hija Loli la despide con profundo amor y cariño y ruega una oración en su memoria. Vivimos en el recuerdo de quienes nos aman.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa