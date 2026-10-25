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LA NACION

FONTBONA, María Dolores

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

FONTBONA, María Dolores, q.e.p.d., falleció el 23-10-2026. - Su hija Loli la despide con profundo amor y cariño y ruega una oración en su memoria. Vivimos en el recuerdo de quienes nos aman.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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