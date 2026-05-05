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FORN, Marie Jeanne Hurtig de,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ FORN, Marie Jeanne Hurtig de, q.e.p.d. - La despedimos con profunda tristeza, acompañando a Juan Manuel con todo cariño. Su hermana Sandra Hurtig y su gran amiga Anca Helbling.
Aviso publicado en la edición impresa
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