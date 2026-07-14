El llamativo descuido de la realeza española antes del partido con Francia

MADRID.– A pocas horas de que España y Francia se enfrenten por un lugar en la final del Mundial, una inesperada coincidencia en los estilismos de la familia real española desató comentarios y bromas en las redes sociales.

La reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía aparecieron vestidas de azul, blanco y un intenso tono anaranjado que en las fotografías parecía rojo. Al posar juntas, la combinación remitía inevitablemente a la bandera francesa, justo el día en que la selección española debía medirse con el equipo galo.

La escena se produjo en Barcelona, durante el tradicional saludo de los reyes y sus hijas a los miembros del patronato de la Fundación Princesa de Girona, antes de la ceremonia de entrega de los premios que llevan el nombre de la heredera al trono. Para la ocasión, las tres eligieron trajes de chaqueta monocromáticos.

El descuido de Letizia, Leonor y Sofía

Letizia lució un conjunto sastre azul de lino y silueta holgada. Sofía se inclinó por el blanco, mientras que Leonor llevó un traje naranja intenso que, bajo determinadas luces y en las imágenes difundidas del acto, adquiría una apariencia rojiza.

La coincidencia resultó especialmente llamativa porque se produjo pocas horas antes de la semifinal entre España y Francia, uno de los encuentros más esperados del torneo.

“¿En serio? ¿No había otros colores para usar hoy?”, cuestionó una usuaria en las redes sociales. “Podían haberse vestido las tres con tres sacos harineros; sería más respetuoso con España”, agregó, en uno de los comentarios más críticos que generó la imagen.

Curioso despiste de la Casa Real: en los premios Princesa de Girona se veía la bandera francesa en los looks de Letizia, Leonor y Sofía horas antes del partido contra Francia. pic.twitter.com/7XQf2ZRBC0 — THE OBJECTIVE (@TheObjective_es) July 14, 2026

Otros internautas buscaron una explicación histórica a la curiosa elección. “Hoy es el aniversario de la Revolución Francesa y los Borbones son de procedencia francesa”, ironizó una usuaria, en referencia al 14 de julio y al origen de la dinastía que ocupa el trono español.

¿Un descuido de protocolo?

La imagen abrió el debate sobre si se había tratado de un error de coordinación o de una simple casualidad. Marina Fernández, especialista de la Escuela Internacional de Protocolo, consideró, en diálogo con la revista ¡Hola!, “chocante” el resultado visual, pero descartó que existiera una intención de enviar un mensaje favorable al rival de la selección española.

En los actos oficiales, los colores y la disposición de los integrantes de una casa real suelen estudiarse cuidadosamente, ya que la vestimenta también funciona como una herramienta de comunicación institucional. Sin embargo, la experta señaló que incluso en este tipo de apariciones pueden producirse coincidencias difíciles de anticipar.

El español Lamine Yamal responde una pregunta durante una conferencia de prensa, en Arlington, Texas Tony Gutierrez - AP

Además, el supuesto rojo de Leonor era en realidad naranja. El efecto de las cámaras y la intensidad del tono hicieron que pareciera coincidir con uno de los colores de la bandera francesa.

Por eso, más que un mensaje político o deportivo, el episodio quedó como una curiosa anécdota visual. La familia real española ha mostrado en numerosas ocasiones su apoyo a los deportistas nacionales, con Felipe VI, Letizia, Leonor y Sofía presentes en partidos, ceremonias y competencias internacionales.