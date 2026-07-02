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FOX, Zulema,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ FOX de CLOUET, Zulema, q.e.p.d., falleció el 30-6-2026. - Sus hijos Virginia y Santiago Jordan, M. Eugenia y Ezequiel Romanin (as.) y Luis M. y Luz Arduino (a.) junto a sus nietos Clara, Paz, Cata, Felipe y Amelia la despiden con inmenso amor y ruegan una oración en su memoria.
✝ FOX de CLOUET, Zulema, q.e.p.d., falleció el 30-6-2026. - Sus hermanos Eloísa y César Matas, Alsina y Virginia Fox, junto a sus sobrinos César y Rochi, Agus, Pau, Flopa, Isa y Martín Croce, Edu y Virginia González, Pedro Fox y Camila Fiuratti y sobrinos nietos, la despiden con profundo dolor y ruegan una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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