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FOX, Zulema,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

FOX de CLOUET, Zulema, q.e.p.d., falleció el 30-6-2026. - Sus hijos Virginia y Santiago Jordan, M. Eugenia y Ezequiel Romanin (as.) y Luis M. y Luz Arduino (a.) junto a sus nietos Clara, Paz, Cata, Felipe y Amelia la despiden con inmenso amor y ruegan una oración en su memoria.

FOX de CLOUET, Zulema, q.e.p.d., falleció el 30-6-2026. - Sus hermanos Eloísa y César Matas, Alsina y Virginia Fox, junto a sus sobrinos César y Rochi, Agus, Pau, Flopa, Isa y Martín Croce, Edu y Virginia González, Pedro Fox y Camila Fiuratti y sobrinos nietos, la despiden con profundo dolor y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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