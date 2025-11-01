SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

FRANCK, Carlos, Ing., q.e.p.d., Fall. 31-10-2025. - Peggy Cahn y Alicia Efron lamentan la pérdida y abrazan cariñosamente a Teddy y Flia.

† FRANCK, Carlos, Ing., q.e.p.d., falleció el 31-10-2025. - Eduardo, María Elena e Ignacio Baglietto despiden con gran tristeza a su querido amigo. Envían sus condolencias a su familia y ruegan una oración en su memoria.

