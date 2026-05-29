SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ FRESCO, Arturo M., q.e.p.d., 26-5-2026. - Agus y Rafa, Maja y Jorge, Mary y Juanjo, Paqui, Poty y Jorge te despedimos con mucho cariño y acompañamos a Mechi y los chicos en este triste momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa