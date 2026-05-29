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FRESCO, Arturo M.,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ FRESCO, Arturo M., q.e.p.d., 26-5-2026. - Agus y Rafa, Maja y Jorge, Mary y Juanjo, Paqui, Poty y Jorge te despedimos con mucho cariño y acompañamos a Mechi y los chicos en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
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