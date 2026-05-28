La Casación podría obligar al tribunal de Hotesur a ponerle fecha de inicio al juicio contra Cristina y Máximo Kirchner

La Cámara Federal de Casación Penal analizará si obliga al tribunal oral del caso Hotesur y Los Sauces a ponerle fecha de inicio al juicio contra Cristina y Máximo Kirchner, por supuesto lavado de dinero.

Los jueces de la Sala I de la Cámara Federal de Casación, Daniel Petrone, Javier Carbajo y Ángela Ledesma, abrieron el recurso de queja que planteó el fiscal Diego Velasco ante la negativa del tribunal oral federal de ponerle fecha de inicio al juicio oral.

Cristina Kirchner junto a su hijo Máximo y su cuñada Alicia Captura de Pantalla

Velasco viene pugnando desde hace dos años con los jueces del Tribunal Oral Federal 5, José Michilini y Fernando Machado Pelloni, que argumentan que no pueden ponerle fecha de inicio al juicio porque no concluyó la instrucción suplementaria, es decir que no se terminaron de producir las pruebas.

Lo que resta concluir es un peritaje contable que busca establecer si hay relación entre el dinero que transfirieron Lázaro Báez y Cristóbal López al patrimonio de los Kirchner y las obras o contratos con el Estado con los que fueron beneficiados

Ese peritaje está en elaboración y los jueces, apegados a la literalidad de la letra del Código, dicen que hasta que no finalice no pueden ponerle fecha de arranque al juicio.

El fiscal, en cambio, argumenta que siempre pueden poner una fecha de inicio, y luego posponerla, y que en otros casos ya ocurrió que la prueba se termina de completar mientras está en marcha el proceso.

En esta pulseada están y la última decisión del Tribunal Oral Federal fue rechazar el recurso de casación del fiscal, lo que obligó a esta queja, y a su vez convocó a las partes a una audiencia en septiembre para organizar el futuro juicio oral. A este paso, es probable que el proceso arranque el año próximo, en paralelo con el proceso electoral.

El fiscal general Diego Velasco durante el alegato ante el TOF N°3. Captura mejorada con IA

Ahora, los jueces de la Cámara de Casación admitieron el recurso de queja del fiscal Velasco y revisarán la negativa del tribunal de poner fecha de inicio. Analizarán si deben obligar o no a los jueces a tomar una definición.

Los jueces Michillini y Machado Pelloni ya exhortaron al Colegio de Peritos que está analizando las cuentas de las empresas de los Kirchner a que estimen una fecha probable para concluir su tarea y así poder comenzar el juicio.

Vale recordar que el caso Hotesur y Los Sauces está elevado a juicio desde hace cinco años. El tribunal oral, con otra integración y los votos de Adrián Grünberg y Daniel Obligado, había absuelto a Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y al resto de los acusados sin juzgarlos.

Esa sentencia fue revertida por la Sala I de la Cámara de Casación (con los votos de Diego Barroetaveña y Daniel Petrone), que excluyó del caso a Florencia Kirchner.

La Corte Suprema de Justicia, el 17 de diciembre de 2024, dejó firme el fallo e impulsó a que se haga el juicio oral.

Fue de las últimos fallos que votó el juez Juan Carlos Maqueda antes de jubilarse. Firmaron allí Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Desde entonces la causa está en el tribunal oral, sin que se fije fecha con el argumento de que debe concluir el peritaje contable que debe determinar si el dinero de Lázaro Báez y el de Cristóbal López, ambos con negocios con el Estado durante el kirchnerismo, terminó en manos de las empresas Hotesur y Los Sauces.

El fiscal Velasco, que mantuvo viva la causa con apelaciones ante su cierre, es el que viene insistiendo con que le pongan fecha de inicio al juicio oral y que exhorten a los peritos a que terminen su trabajo. Pero Michilini y Machado Peloni rechazaron su pretensión.

La pretensión del fiscal de que el juicio arranque cuanto antes es acompañada por la defensa del contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, y se oponen el resto de los acusados, incluida Cristina Kirchner. El argumento es que deben estar todas las pruebas concluidas antes de iniciarse el juicio.