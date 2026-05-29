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FRESCO, Arturo María

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

FRESCO, Arturo María. - Cristina y Justo Díaz de Vivar, Mónica y Julio Ramírez y Flias. despiden a Arturito con gran pena y acompañan Pipía y los chicos, a Mechi y sus hijos, rezando por él.

FRESCO, Arturo María, q.e.p.d., falleció el 26-5-2026. - Luciano Fernández Pelayo, Laura Esquiroz y sus hijos participan con dolor su partida, acompañan a su familia y amigos y piden una oración en su memoria.

FRESCO, Arturo María, q.e.p.d., falleció el 26-5-2026. - Tus amigos del Nacional N° 2 D. F. Sarmiento te despedimos con cariño y te recordaremos siempre. Gracias por tantas alegrías, Arturo querido. Dejaste una huella imborrable en todos los que te conocimos. Abrazamos a Mechi, Arturito, Juan Cruz y a Sofía en este momento. Rezamos por vos y por ellos.

FRESCO, Arturo María, q.e.p.d. - Marta Fresco, sus hijos Inés y Federico e Ignacio y Mercedes, sus nietos Florencia, Diego y Francisco Matera e Iñaki y Rafael Bengolea despiden a Arturito con enorme tristeza y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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