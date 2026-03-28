LA NACION

FRONTERA, Carlos Guillermo

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

FRONTERA, Carlos Guillermo, nació el 17 de agosto de 1928 - falleció el 27 de marzo de 2026. - Esposa, hijos, nuera, yerno, nietos, bisnietos y sobrinos, despiden con respeto y cariño al doctor. Sera velado hoy, de 8 a 10 hs., en avenida La Plata 912, CABA, Salón Da Vinci, segundo piso, y posterior entierro hoy, 12 hs., en el cementerio Memorial, Pilar.

FRONTERA, Carlos Guillermo, q.e.p.d. - Nora González de Rossello y Alcides Juan Rossello despiden con enorme tristeza a Fronte, ruegan una oración en su memoria y acompañan a su familia con mucho cariño.

FRONTERA, Carlos Guillermo, q.e.p.d. - Luis María y Jorgelina Bandieri participan el fallecimiento de Carlos Guillermo Frontera, acompañan a su familia en su dolor y piden una oración en memoria de su entrañable maestro y amigo.

FRONTERA , Carlos Guillermo, q.e.p.d. - La comisión directiva de Fundación Nuestra Historia y los integrantes de su cuerpo académico participan el fallecimiento de su presidente honorario, Carlos Guillermo Frontera. Una vida ejemplar como abogado, juez, académico e historiador. Acompañan en su pena a la digna familia que fundó y ruegan una oración en su querida memoria.

FRONTERA, Carlos Guillermo, q.e.p.d. - La Institución de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Nación en Retiro lamenta el fallecimiento de su distinguido socio Dr. Carlos Guillermo Frontera, acompaña a su familia en este triste momento y ruega una oración en su memoria.

FRONTERA, Carlos Guillermo, q.e.p.d. - Héctor Pedro Iribarne y Ana María Caula y nuestros hijos acompañamos a Nené y a sus hijos con entrañable amistad y rogamos por su eterno descanso y por el consuelo de quiénes lo hemos querido.

Más leídas
  1. La empresa argentina elegida por Atlético de Madrid y Manchester City
    1

    La empresa argentina elegida por Atlético de Madrid y Manchester City para su transformación digital

  2. Fin de una batalla interminable: falleció el “hijo” que reclamó la herencia más polémica del país
    2

    Fin de una batalla interminable: falleció el “hijo” que reclamó la herencia más polémica del país

  3. Un ataque con misiles de Irán a una base en Arabia Saudita dañó aviones e hirió soldados de EE.UU.
    3

    Un ataque con misiles de Irán a una base en Arabia Saudita dañó aviones e hirió soldados de EE.UU.

  4. Milei cargó contra Cristina Kirchner y dijo que el Gobierno "logró una sentencia histórica"
    4

    Milei cargó contra Cristina Kirchner y dijo que el Gobierno “logró una sentencia histórica”