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En fotos: de la salida romántica de Taylor Swift al paseo en bicicleta de Timothée Chalamet y el sensual look de Bianca Censori

Las estrellas de Hollywood dividen su tiempo entre el glamour de los eventos nocturnos y la simplicidad de los momentos cotidianos en familia

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Timotheé Chalamet, Taylor Swift y Bianca Censori fueron algunas de las estrellas capturadas por los paparazzi en diversas actividades
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Taylor Swift se dejó ver junto a su novio, Travis Kelce, en la platea del partido de Cleveland Cavaliers versus New York Knicks
Taylor Swift se dejó ver junto a su novio, Travis Kelce, en la platea del partido de Cleveland Cavaliers versus New York KnicksREX Features/Shutterstock /The G
Se rumorea que la cantante estadounidense y el deportista de los Kansas City Chiefs se casarían en julio de este año tras anunciar oficialmente su compromiso en agosto de 2025. La pareja compartió la noticia de la propuesta en sus redes sociales con un carrusel de fotos románticas y un primer plano de un gran anillo de diamantes
Se rumorea que la cantante estadounidense y el deportista de los Kansas City Chiefs se casarían en julio de este año tras anunciar oficialmente su compromiso en agosto de 2025. La pareja compartió la noticia de la propuesta en sus redes sociales con un carrusel de fotos románticas y un primer plano de un gran anillo de diamantesREX Features/Shutterstock /The G
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El multifacético actor es uno de los talentos más destacados y todo un referente de moda de su generación en Hollywood, acumulando nominaciones al Oscar, Globo de Oro y premios BAFTA desde temprana edadBackgrid/The Grosby Group
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