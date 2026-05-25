En fotos: de la salida romántica de Taylor Swift al paseo en bicicleta de Timothée Chalamet y el sensual look de Bianca Censori
Las estrellas de Hollywood dividen su tiempo entre el glamour de los eventos nocturnos y la simplicidad de los momentos cotidianos en familia
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Más leídas de Personajes
- 1
Gastón Pauls: el desafío de interpretar a un barra, las escenas más incómodas de rodar y el equipo que forma con sus hermanos
- 2
La noche de Mirtha: del look plata de la Chiqui a la promesa de Adrián Suar de una gran fiesta televisiva para celebrar
- 3
Carlos Perciavalle: el recuerdo de China Zorrilla, el triste final de Antonio Gasalla y el matrimonio que duró cuatro meses
- 4
Fernán Mirás recordó el aneurisma que casi le cuesta la vida: “Nací de nuevo”