SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ GABRIEL, Ruth de, q.e.p.d., falleció el 15-11-2025. - El Servicio de Oftalmología del Hospital Italiano de Buenos Aires participa con gran pesar su fallecimiento, acompañando en este difícil momento al Dr. José Gabriel y su familia.

Imágenes para fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa