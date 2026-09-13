SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GAIBROIS, Cecilia, q.e.p.d. - falleció el 12-9-2026. - Tus padres Luis Mauricio y María Lidia, tu hermano Gustavo Luis, tu cuñada Isabel, tus sobrinos Tomi y Fran, y tu prima Virginia y Alfredo, te despiden con inmenso e indescriptible dolor, en el grandísimo amor que nos unió en la vida. Fuiste mucho más que nuestra ayuda y nuestra alegría de vivir, rezamos con fervor para que Dios y la Virgen te abracen en su seno celestial. Invitamos al responso a celebrarse en la Capilla del Jardín Memorial de Pilar, hoy, a las 11.

Avisos fúnebres

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