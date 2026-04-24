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GALARZA, María Antonia

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GALARZA de OCAMPO, María Antonia (Marieta). - Minnie Magrane de Boote, sus hijos Mercedes y Marcelo Durañona, Juanjo y Lulu y Willy Penna y sus nietos despiden a Marieta con tristeza y abrazan a Jorgito, Martín y Candy con todo cariño.

Avisos fúnebres
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