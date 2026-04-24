GALARZA, María Antonia

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GALARZA de OCAMPO, María Antonia (Marieta). - Minnie Magrane de Boote, sus hijos Mercedes y Marcelo Durañona, Juanjo y Lulu y Willy Penna y sus nietos despiden a Marieta con tristeza y abrazan a Jorgito, Martín y Candy con todo cariño.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa