SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GALLARDO, Catalina de Jesús, q.e.p.d., falleció el 12-9-2026, con atención sacerdotal. - Sus hijos Arturo y Silvia Pérez Marexiano, Soledad y Mariano Espinosa, Belén, Paz y Miguel Ducos, Martín e Inés Gamarra, Catalina y Philipp Khan Ackermann, Josemaría, Mariano e Irene Valsangiacomo, Mercedes y Ezequiel Sojo, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento e invitan a acompañarlos en la misa y sepelio que se celebrará en el Memorial, hoy, a las 10, y ruegan oraciones en su memoria.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa