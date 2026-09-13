1
GALLARDO, Catalina de Jesús,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GALLARDO, Catalina de Jesús, q.e.p.d., falleció el 12-9-2026, con atención sacerdotal. - Sus hijos Arturo y Silvia Pérez Marexiano, Soledad y Mariano Espinosa, Belén, Paz y Miguel Ducos, Martín e Inés Gamarra, Catalina y Philipp Khan Ackermann, Josemaría, Mariano e Irene Valsangiacomo, Mercedes y Ezequiel Sojo, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento e invitan a acompañarlos en la misa y sepelio que se celebrará en el Memorial, hoy, a las 10, y ruegan oraciones en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
“No sabía distinguir un pollo”: la santafesina que pasó de atender un kiosco a ordeñar 700 vacas en Australia
- 3
En fotos: los mejores looks de la ceremonia de clausura del Festival de Venecia
- 4
Uno de los fundadores de La Cámpora tiene un departamento en el edificio donde Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario