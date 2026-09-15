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GALLARDO, Catalina
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GALLARDO de OSSORIO ARANA, Catalina, la Virgen la recibió en sus brazos el 12-9-2026. - Los Albistur Villegas: Mirentxu y Alejandro Pont Lezica, María y Soledad y Julio Panelo acompañan a los queridos Ossorio Arana Gallardo y Flias., rezando con mucho amor por Cati.
Aviso publicado en la edición impresa
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