GALLARDO, Catalina

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GALLARDO de OSSORIO ARANA, Catalina, la Virgen la recibió en sus brazos el 12-9-2026. - Los Albistur Villegas: Mirentxu y Alejandro Pont Lezica, María y Soledad y Julio Panelo acompañan a los queridos Ossorio Arana Gallardo y Flias., rezando con mucho amor por Cati.

Avisos fúnebres

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