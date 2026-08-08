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GALLO, María Helena,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GALLO de GÜEMES, María Helena, q.e.p.d., falleció en Punta del Este, el 6-8-2026. - Sus hermanos Vicente Gallo, Nicolás Gallo y Cristina Ungaro, hijos y nietos despiden a su queridísima hermana mayor, ruegan una oración en su memoria y acompañan a Agustín con todo cariño.
✝ GALLO de GÜEMES, María Helena. - Su sobrino y ahijado Santiago Gallo Garrahan, Dolores Lavalle Cobo, Delfina y Malena despiden a la muy querida María Helena y acompañan a Agustín con mucho cariño.
✝ GALLO de GÜEMES, María Helena, q.e.p.d. - Jorge y Raquel Lavalle Cobo la despiden con oraciones y acompañan a Vicente y Santiago con todo cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
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