GALLO, María Helena,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GALLO de GÜEMES, María Helena, q.e.p.d., falleció en Punta del Este, el 6-8-2026. - Sus hermanos Vicente Gallo, Nicolás Gallo y Cristina Ungaro, hijos y nietos despiden a su queridísima hermana mayor, ruegan una oración en su memoria y acompañan a Agustín con todo cariño.

✝ GALLO de GÜEMES, María Helena. - Su sobrino y ahijado Santiago Gallo Garrahan, Dolores Lavalle Cobo, Delfina y Malena despiden a la muy querida María Helena y acompañan a Agustín con mucho cariño.

✝ GALLO de GÜEMES, María Helena, q.e.p.d. - Jorge y Raquel Lavalle Cobo la despiden con oraciones y acompañan a Vicente y Santiago con todo cariño.

Avisos fúnebres

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