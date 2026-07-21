SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GANDOLFO, Jorge R., q.e.p.d., falleció el 20-7-2026. - Su cuñada Mariana Boyd de Soulas y su hija Mariana y Guillermo Grau, acompañan a Sonia, Jorge e Yvonne, Diego e Ivana, y Lucila y Ale y todos sus nietos, en este difícil momento con mucho dolor y ruegan una oración en su memoria.

✝ GANDOLFO, Jorge. - Juan F. de Alzaga y Susana Marino de Alzaga despedimos al querido Jorge, abrazando a Sonia y Lucila y su familia.

✝ GANDOLFO, Jorge (Gandy), q.e.p.d. - Tus compañeros del grupo Mad Men, te despedimos con mucha tristeza y te recordaremos con mucho cariño todos los días del amigo y siempre. J. Agudin, A. Barreiro, C. Barreiro, P. Venegas, E. Bensignor, P. Bonta, M. Daschuta, H. Del Piano, J. Dell Oro, O. Di Nardo, A. Di Paola, P. Galli, G. Gasparini, M. Golfari, G. Gonzalez Taboada, P. Gowland, J. P. Jurado, R. Lopez Rossi, D. Luza, G. Macera, C. Mouzo, F. Oromi, A. Pierpaoli, J. Seeber y T. Tamborini.

✝ GANDOLFO, Jorge, q.e.p.d. - Carlos y M.E.C. Galarce participan su fallecimiento con tristeza y acompañan a Sonia y familia en este triste momento.

✝ GANDOLFO, Jorge. - Julio y Florencia Saguier lo recuerdan con cariño, acompañan a su familia en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.

✝ GANDOLFO, Jorge q.e.p.d. - Te despide tu hermano de la vida Carlos Barreiro y Flia.

✝ GANDOLFO, Jorge, q.e.p.d. - Toda la familia Ingham, aquí y en el exterior, le hace llegar a Sonia, a Delia y a sus familias un muy fuerte y cariñoso abrazo.

✝ GANDOLFO, Jorge E., q.e.p.d., falleció el 20-7-2026. - Marta Cogorno despide a su gran maestro con profunda tristeza y amor. Abraza a toda su familia en este triste momento.

Avisos fúnebres

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