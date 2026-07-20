La FIFA abrió una investigación por los incidentes entre jugadores tras la final entre España y la Argentina

La FIFA abrió una investigación por los incidentes ocurridos una vez finalizada la definición del Mundial 2026, en la que España se impuso por 1 a 0 ante la Argentina en tiempo suplementario.

Tras el cierre del encuentro, varios futbolistas de ambos seleccionados protagonizaron empujones, cruces verbales y forcejeos sobre el campo de juego, mientras el plantel español comenzaba los festejos por la conquista del título.

Las imágenes mostraron a Leandro Paredes involucrado en uno de los principales altercados. El mediocampista argentino se enfrentó con Eric García, a quien sujetó del cuello y empujó. Cuando Gavi intervino, el jugador de Boca también lo derribó.

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En otro sector del campo, Nahuel Molina pareció golpear en el abdomen a Rodri cuando el capitán español corría para sumarse a la celebración junto con sus compañeros. Minutos después, ambos volvieron a cruzarse y Nicolás Otamendi, excompañero del mediocampista en Manchester City, también mantuvo una discusión con el futbolista español.

La intervención de otros jugadores y del entrenador Lionel Scaloni permitió contener rápidamente la situación y evitar que el conflicto escalara.

A través de un breve comunicado, la FIFA informó que su Comité Disciplinario designó a un fiscal disciplinario y de ética para analizar posibles infracciones a su código por los incidentes posteriores al encuentro.

OTAMENDI NO LE ACEPTÓ EL SALUDO A RODRI:



"TODA LA SEMANA ESTUVISTE LLORANDO"



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El organismo no precisó cuánto tiempo demandará la investigación ni identificó a los futbolistas involucrados. Paredes no recibió una tarjeta roja después del partido, aunque podría quedar expuesto a una sanción si se comprueba que incurrió en una conducta antideportiva.

España se consagró campeona tras imponerse por 1 a 0 en el tiempo suplementario. La Argentina había quedado con diez jugadores luego de la expulsión de Enzo Fernández, quien recibió la segunda tarjeta amarilla durante el tiempo añadido de los 90 minutos reglamentarios.

Después de recibir sus medallas, los futbolistas argentinos permanecieron frente a sus hinchas y de espaldas al podio mientras España levantaba la Copa del Mundo. La escena contrastó con el pasillo de honor que los nuevos campeones les habían realizado previamente a los jugadores argentinos durante la ceremonia de premiación.

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