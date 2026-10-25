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GARCÍA ARECHA, José María

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GARCÍA ARECHA, José María, q.e.p.d., falleció el 22-10-2026.- Tus hijos, José María (n.), Manuel María, Delfina María y Juan Martín Seeber, y tus nietos, Paloma y Fernán, junto a tu compañera incondicional y mascota, Lolita, te despiden rogando tu eterno descanso.

GARCIA ARECHA, José María, q.e.p.d. - Enrique, Juan Nosiglia y familias acompañan con profundo dolor a los hijos de su querido amigo Pepe y ruegan una oración en su memoria.

GARCIA ARECHA, José María, q.e.p.d. - Elvio Colombo, Pepe, te despido con tristeza, atesorando tantos recuerdos de luchas compartidas. Acompaño a la familia en su dolor.

GARCÍA ARECHA, José María, q.e.p.d. - Estela Velázquez de Pereyra, sus hijas María, Sofía y Carmen, sus hijos políticos Guillermo y Manu y sus nietos despiden a su queridísimo amigo José, agradeciendo todo lo vivido. Acompañan al Negro, Manuel, Delfi, Juan y a sus nietos Paloma y Fernán y se unen en oración por su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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