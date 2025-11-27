SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† GARCÍA BAZÁN, Francisco. - La Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires participa con profundo dolor el fallecimiento de su distinguido académico.

† GARCÍA BAZÁN, Francisco, q.e.p.d., falleció el 26-11-2025. - La Fundación García Bazán-Marioni, su esposa, hijos y nietos se despiden de Paco y agradecen hondamente su amor, su sabiduría y el ejemplo que seguirá vivo en el corazón de todos los que lo conocieron. Que Dios y la Virgen lo reciban en su gloria.

† GARCIA BAZAN, Francisco, q.e.p.d. - La comunidad del Colegio Labarden participa con pesar el fallecimiento del padre de Alicia, su directora del nivel inicial y ruega al Señor por su eterno descanso.

