1
GARCÍA BERRO, Ana María
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GARCÍA BERRO de de CÁRDENAS, Ana María, falleció en Perú. - Juan Carlos, Normita, Florencia, María Camila y Juan Martín la despiden con muchísimo cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Los expertos en psicología coinciden: quienes mantienen la calma y control cuando los provocan en una conversación activan una pausa consciente de regulación emocional
- 3
Marian Rojas Estapé, psiquiatra: “Hay una frase de Séneca que me encanta: la suerte es donde confluyen la preparación y la oportunidad”
- 4
Fue a operarse la rodilla y el anestesiólogo abusó de ella: ordenan al Hospital Italiano indemnizar a la víctima con $97 millones