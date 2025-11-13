SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† GARCIA BOURIMBORDE de OVEJERO, María Delia, q.e.p.d. - Sara Fornaguera Sempé de Ferrari, sus hijos José Martín y Verónica, Ignacio y Cristian, y nietos despiden a María Delia con gran pena y acompañan a Federico, Mariana y los chicos con todo cariño y oraciones.

† GARCIA BOURIMBORDE de OVEJERO, María Delia. - Ale, Belén, Tommy y Clara Anderlic despiden a M. Delia y acompañan con mucho cariño a Fede, Mariana y los chicos.

† GARCIA BOURIMBORDE de OVEJERO, María Delia, q.e.p.d. - Sus hijos Federico y Mariana Biocca y sus nietos Sofía, Federico y María participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy, a las 13, en el cementerio Parque Memorial.

† GARCIA BOURIMBORDE de OVEJERO, María Delia, q.e.p.d. - Juan Aberg Cobo, Hugo de Achával, Maxi Adúriz, Ricardo Cavanagh, Ezequiel Coquet, Santiago Fortín, Patricio Gonzáles Chaves, Fernando González del Solar, Javier Lowenthal, Diego Massone, Mariano Pereyra Iraola, Pablo Pereyra Iraola, Ignacio Ricur, Ignacio Rospide, Martín Seggiaro, Ramiro Weihmüller, y sus familias acompañan con todo afecto a su amigo Federico y familia en este momento.

