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GARCIA, Néstor Julio

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GARCIA, Néstor Julio. - ¡Cómo te vamos a extrañar! Que Dios te reciba en su mano. Tu esposa Marcela, tus hijos, Claudia, Guadalupe, Julio y Daniela, tus nietos Dana, Malena, Vini y Fede, tus hermanos políticos Cary, Luis y María, tus sobrinos Feli y Delfi, Rochi y Tomi, Mili y Nacho, tus sobrinos nietos Josefina, Alfi, Fran, Amelita y Valentín.

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