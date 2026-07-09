1
GARCIA, Néstor Julio
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ GARCIA, Néstor Julio. - ¡Cómo te vamos a extrañar! Que Dios te reciba en su mano. Tu esposa Marcela, tus hijos, Claudia, Guadalupe, Julio y Daniela, tus nietos Dana, Malena, Vini y Fede, tus hermanos políticos Cary, Luis y María, tus sobrinos Feli y Delfi, Rochi y Tomi, Mili y Nacho, tus sobrinos nietos Josefina, Alfi, Fran, Amelita y Valentín.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Gabriel Rolón, psicólogo: “La felicidad es eximia: tiene mucho de nosotros y mucho que no es de nosotros”
- 3
Franco Armani se va de River: continuaría su carrera en Atlético Nacional
- 4
Villarruel calificó el discurso de Milei en Tucumán como “muy político” y opinó sobre el proyecto shutdown gubernamental