LA NACION

GARCÍA POSADAS, Ana Hebe

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GARCÍA POSADAS, Ana Hebe. - Los socios y consultores de Marval O’Farrell Mairal acompañan a Javier Patrón y a su familia en este triste momento.

GARCÍA POSADAS, Ana Hebe, q.e.p.d., falleció el 16-11-2025. - La familia Giordano Echegoyen, Gabriela y Raúl, Andrea y Martín, Silvina y Gabriel, Lizzie y todos nuestros hijos y nietos, acompañamos a sus hijos, en especial a Javier y Fernanda, a sus nietos y a sus bisnietos, en este momento de dolor. Ana Hebe te vamos a extrañar sobre todo por tu alegría y siempre buena onda.

Imágenes para fúnebres
Imágenes para fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. El drama de Alejandra Maglietti: la explosión en Ezeiza destruyó la fábrica de su pareja
    1

    El drama de Alejandra Maglietti: la explosión en Ezeiza destruyó la fábrica de su pareja

  2. Negocian dos nombres para la Corte Suprema: la kirchnerista Fernández Sagasti y el camarista Llorens
    2

    Negocian dos nombres para la Corte Suprema: la kirchnerista Fernández Sagasti y el camarista Llorens

  3. Dakota Fanning reveló cuál es el regalo que Tom Cruise le hizo llegar durante los últimos 20 años
    3

    Dakota Fanning reveló cuál es el regalo que Tom Cruise le hizo llegar durante los últimos 20 años

  4. Las claves del gran triunfo argentino ante Escocia: estos Pumas son más inteligentes
    4

    Las claves del gran triunfo argentino ante Escocia: estos Pumas son más inteligentes

Cargando banners ...