SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† GARCÍA POSADAS, Ana Hebe. - Los socios y consultores de Marval O’Farrell Mairal acompañan a Javier Patrón y a su familia en este triste momento.

† GARCÍA POSADAS, Ana Hebe, q.e.p.d., falleció el 16-11-2025. - La familia Giordano Echegoyen, Gabriela y Raúl, Andrea y Martín, Silvina y Gabriel, Lizzie y todos nuestros hijos y nietos, acompañamos a sus hijos, en especial a Javier y Fernanda, a sus nietos y a sus bisnietos, en este momento de dolor. Ana Hebe te vamos a extrañar sobre todo por tu alegría y siempre buena onda.

