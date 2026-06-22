LA NACION

GARCIA, Roberto

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

GARCIA, Roberto, q.e.p.d. - Martin Miranda Lagomarsino (h.). La partida del excelente periodista, honesto y amigo resultará en una gran ausencia. Acompaña a su familia y ruega una oración en su memoria.

GARCIA, Roberto, q.e.p.d. - Osvaldo Cornide despide a su amigo en las coincidencias y en las discrepancias y acompaña a Mónica.

GARCIA, Roberto, q.e.p.d. - Willy Kohan y Sofia Pomar despiden al querido Roberto con mucho cariño y admiración y abrazan a Mónica, hijos y nietos en este triste momento.

GARCIA, Roberto. - Partió un amigo y gran periodista. Abrazamos con cariño a Mónica y sus hijos. Fafi Ricagno y Adrián Werthein (as.).

GARCÍA, Roberto. - Mariano Llorens y su familia te despedimos con profunda tristeza. Eternamente agradecido de la relación que pudimos construir. Me quedo con tus consejos y tus retos como enseñanzas muy profundas.

GARCÍA, Roberto. - María Marta y Jorge Salvat despiden con tristeza a su amigo. Noble maestro de periodistas y acompañan a Javier y Flia. en este triste momento.

GARCÍA, Roberto, q.e.p.d. - Beatrice y Jorge Hugo Herrera Vegas participan su fallecimiento, acompañan a Mónica y su familia con mucho afecto y rezan una oración en su memoria.

GARCÍA, Roberto, q.e.p.d. - Aldo Álvarez despide con cariño y profundo dolor al querido Roberto, referente indiscutido del periodismo argentino y agudo analista de la realidad nacional, y acompaña con afecto a su hijo Javier y a toda su familia en este difícil momento.

GARCÍA, Roberto, q.e.p.d. - Fernando, Liliana y María Archimbal lo despiden con tristeza y acompañan a la familia en este momento de dolor.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. El secreto que muchas alumnas escondían detrás de sus faltas
    1

    “El agua era un lujo y la menstruación un secreto”

  2. Hallaron un avión abandonado en una zona rural e investigan si fue usado para traficar droga
    2

    Hallaron un avión abandonado en una zona rural del norte de Santa Fe y buscan corroborar si fue usado para traficar droga

  3. Cómo se vive en la única isla sin autos y con un caballo por persona
    3

    Cómo se vive en la única isla sin autos y con un caballo por persona

  4. Con el mercado en su mejor momento histórico, lanzan tres motos para ampliar la oferta local
    4

    Con el mercado en su mejor momento histórico, lanzan tres motos para ampliar la oferta local