SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GARCIA, Roberto, q.e.p.d. - Martin Miranda Lagomarsino (h.). La partida del excelente periodista, honesto y amigo resultará en una gran ausencia. Acompaña a su familia y ruega una oración en su memoria.

✝ GARCIA, Roberto, q.e.p.d. - Osvaldo Cornide despide a su amigo en las coincidencias y en las discrepancias y acompaña a Mónica.

✝ GARCIA, Roberto, q.e.p.d. - Willy Kohan y Sofia Pomar despiden al querido Roberto con mucho cariño y admiración y abrazan a Mónica, hijos y nietos en este triste momento.

✝ GARCIA, Roberto. - Partió un amigo y gran periodista. Abrazamos con cariño a Mónica y sus hijos. Fafi Ricagno y Adrián Werthein (as.).

✝ GARCÍA, Roberto. - Mariano Llorens y su familia te despedimos con profunda tristeza. Eternamente agradecido de la relación que pudimos construir. Me quedo con tus consejos y tus retos como enseñanzas muy profundas.

✝ GARCÍA, Roberto. - María Marta y Jorge Salvat despiden con tristeza a su amigo. Noble maestro de periodistas y acompañan a Javier y Flia. en este triste momento.

✝ GARCÍA, Roberto, q.e.p.d. - Beatrice y Jorge Hugo Herrera Vegas participan su fallecimiento, acompañan a Mónica y su familia con mucho afecto y rezan una oración en su memoria.

✝ GARCÍA, Roberto, q.e.p.d. - Aldo Álvarez despide con cariño y profundo dolor al querido Roberto, referente indiscutido del periodismo argentino y agudo analista de la realidad nacional, y acompaña con afecto a su hijo Javier y a toda su familia en este difícil momento.

✝ GARCÍA, Roberto, q.e.p.d. - Fernando, Liliana y María Archimbal lo despiden con tristeza y acompañan a la familia en este momento de dolor.

Avisos fúnebres

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