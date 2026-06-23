SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ GARCIA, Roberto, q.e.p.d. Los copropietarios del Consorcio Av. Libertador 3602 participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

✝ GARCÍA, Roberto, q.e.p.d. - Javier y Beatriz Tizado despiden con mucha tristeza y amor al amigo y gran persona, acompañan a Mónica y sus hijos con cariño y ruegan una oración en su memoria.

✝ GARCÍA, Roberto. - Eduardo Menem y familia participan con pesar el fallecimiento del periodista. Destacamos su trayectoria profesional y calidad humana. Saludamos a su familia ante esta irreparable pérdida.

✝ GARCÍA, Roberto, q.e.p.d. - Fabián J. Falco participa su fallecimiento, acompaña a su familia con afecto y ruega una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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