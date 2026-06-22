Los medios de Austria se rindieron ante Lionel Messi: “No hubo quien detuviera al creador”

Lionel Messi no deja de maravillar. Con casi 39 años [los cumplirá este miércoles], tras vivir un puñado de días difíciles en el aspecto emocional por las versiones que circularon sobre la salud de su padre, el rosarino fue la mágica figura del triunfo de la selección argentina ante Austria, por 2-0, en Dallas, por la segunda fecha del Grupo J. El capitán anotó dos goles y falló un penal. Y el equipo nacional, que el sábado se medirá con Jordania para cerrar la zona, ya se clasificó para los 16avos de final.

La prensa internacional se rindió ante el número 10. Y la de Austria, puntualmente, no dudó en destacar la tarea del capitán argentino. “La selección austríaca no pudo ante la campeona del mundo”, tituló en su web el periódico Kronen Zeitung, de Viena, abriendo su home con una foto de Messi y del defensor Konrad Laimer.

Kurier, el diario alemán con sede en Viena, tituló: “Austria pierde con Argentina: Messi marca la diferencia”

El mismo medio describió: “Ante 70.649 aficionados, los austriacos se mantuvieron firmes durante largos tramos del partido, pero no lograron generar peligro real. Los campeones defensores, por otro lado, pudieron contar una vez más con su estrella, Messi”.

Kurier, el diario alemán con sede en Viena, tituló: “Austria pierde con Argentina: Messi marca la diferencia”. Y profundizó: “Al final, no fue suficiente para dar la sorpresa en Dallas. La selección austriaca plantó cara ante los campeones del mundo, jugando especialmente bien tras el descanso. Pero, una vez más, Lionel Messi marcó la diferencia con sus goles”.

Además, el mismo medio destacó la efervescencia que se vivió dentro y fuera del Dallas Stadium: “Nunca antes, durante la etapa de Ralf Rangnick como seleccionador [se inició en junio de 2022], Austria había disputado un partido fuera de casa tan exigente como el que jugaron contra Argentina en Dallas. Cuatro horas antes del pitido inicial, miles de aficionados ya se dirigían al estadio, casi todos vestidos de azul y blanco, con algunos ‘lunares’ rojos entremezclados. La equipación argentina era bastante monótona; salvo un seguidor de Paredes y otro de Maradona, todos llevaban camisetas de Messi. El ambiente en el estadio era electrizante”.

“Fiesta de Messi: Argentina derrota a Austria 2-0″, sentenció Die Presse, el diario con sede en Viena

“Fiesta de Messi: Argentina derrota a Austria 2-0″, sentenció Die Presse, el diario con sede en Viena. Y fue más allá: “Como se esperaba, Messi fue un espectáculo. Prácticamente no hubo quien detuviera al creador de juego. Sin embargo, él mismo fue en gran parte responsable de que el marcador no fuera mucho más abultado. La superestrella falló un penal”.

En Oberösterreichische Nachrichten, el periódico regional de Linz, la ciudad del noreste de Austria, atravesada por el río Danubio, afirmó: “Austria le exigió todo al campeón del mundo”. Pero se rindió ante el número 10: “Una vez más, la superestrella argentina Lionel Messi marcó la diferencia”.

La celebración de Lionel Messi tras otra actuación brillante en la selección argentina Jessica Tobias - FR172197 AP

“Para frotarse los ojos”, fue el título del diario español Marca, en un artículo ilustrado con una foto de Messi celebrando el segundo gol. “2-0: Messi es una locura”, escribió el diario catalán Mundo Deportivo.

“Messi es imparable”, escribió La Gazzetta dello Sport. “Victoria, clasificación, récord e incluso un cumpleaños adelantado: Leo Messi es la luz indiscutible de esta Argentina sólida, compacta, aunque no especialmente espectacular, con la excepción del capitán”, publicó el reconocido diario deportivo italiano.

"Una actuación histórica de Messi clasifica a Argentina", tituló el diario L'Equipe en su web

“Una actuación histórica de Messi clasifica a Argentina”, fueron las palabras que eligió el diario deportivo francés L’Equipe para abrir su página web. Y apuntó: “Listo. Próximo a cumplir 39 años, Messi no tiene tiempo que perder y el capitán argentino rápidamente resolvió el asunto del récord de goles en la Copa del Mundo. Tras su triplete inicial contra Argelia (3-0), la Pulga anotó dos goles, superando definitivamente a Miroslav Klose”.

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